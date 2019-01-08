Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuşuyor

Koltuğunu riske atmamak için cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi. Konu yalana iftiraya gelince aslan kesilir. Kendisine karşı açtığımız davaların kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok.



Can çıkar huy çıkmaz misali hangi yola başvurursak vuralım bu zatı gerçek bir demokrat gibi siyaset yapmaya ikna edemedik. CHP'nin başındaki zatın öve öve bitiremediği gezi olaylarında duvarlara ne zulüm 1453'te başladı sloganı yazılmıştı.



Bu ülkenin cumhurbaşkanını bira içmeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır.



Erdoğan: Bu ülkenin başı örtülü genç kızlarına Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. Kim bunu diyen? Sanatçıymış...



Bolton açıklaması:



Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şekilde düşünüyorsa onlarda yanlış içindedir. Bizim bu noktada asla taviz vermemiz mümknü değil. Suriye'deki terör koridoru içinde olanlar gerekli dersi alacaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur."



Detaylar geliyor