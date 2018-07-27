banner982
Meksika'daki Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu
Meksika'daki Türk Büyükelçiliği çalışanı kayboldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten ABD'nin yaptırım tehdidine cevap
Akar'dan net mesajlar
Akar'dan net mesajlar
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü

Erdoğan'dan BRICS Zirvesi’nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Zirvesi’nde konuştu

Erdoğan'dan BRICS Zirvesi’nde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan’ın konuşmasında özetle şunları söyledi:

Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz.
Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini de temsilen bulunuyorum.

Dünyamız oldukça sancılı bir dönemden geçiyoruz. Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal afetlerin insanlık üzerinde ne büyük yaralar açtığına şahit olduk.
Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır. BRICS'in üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz.

Etiketler; #erdoğan #brics #zirve #toplantı #konuşma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.