Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde BRICS Zirvesi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.



Erdoğan’ın konuşmasında özetle şunları söyledi:



Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz.

Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini de temsilen bulunuyorum.



Dünyamız oldukça sancılı bir dönemden geçiyoruz. Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal afetlerin insanlık üzerinde ne büyük yaralar açtığına şahit olduk.

Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır. BRICS'in üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz.