AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul gençlik kolları kongresinde konuştu. 15 vekil transferi üzerinden CHP'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen 15 vekil ile ilgili, 'Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz' diye tepki gösterdi.



Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kısa süreli iktidar uğruna, CHP'nin açtığı kirli vekil tezgahı o zaman vardı, şimdi yine var. Geleneği kirli olanın, geleceği de pürü pak olmaz. CHP, dün olduğu gibi bugün de siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ben burdan sesleniyorum, Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Siz iradesini satanlardansınız. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz. Onları da lekelediniz. Size oy veren bu milletin iradesini hiçe saydınız. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış. Sözde partinin koltuklarına bile oturamadınız. Ekranları başında bizi izleyen tüm CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 24 Haziran'da bunları sandığa gömmeye var mısınız diyorum.

CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan pazarlıklarla Türk siyasetini lekelemeye devam ediyor. O gözü yaşlı vekilleri görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim, Türk parlamentosu ne hale gelmiş. Siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Bu hadise 40 yıla rağmen, CHP'den bir şeyin değişmediğini ortaya koymuştur. Bu tezgah ana muhalefet partisini itibarsız hale getiren bir hamle olmuştur. "