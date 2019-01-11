Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. "Aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş" diyen Erdoğan, avukatlarına "yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin." dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."



Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." ifadesinde bulundu.



Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş." dedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."



Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"



Erdoğan: Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz."



AKP, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.



AKP'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu



Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:



Şalpazarı: Refik Kurukız

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu