Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."
Konuşmasında siyasette ilke ve değerlerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik." ifadesinde bulundu.
Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."
Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"
Erdoğan: Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz."
AKP, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AKP'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü: Harun Demirci
Çaykara: Hanefi Tok
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Yılmaz Ankara
Hayrat: Salih Öztel
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Sürmene: Rahmi Üstün
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Şalpazarı: Refik Kurukız
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. "Aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş" diyen Erdoğan, avukatlarına "yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin." dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."