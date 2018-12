Fırat'ın doğusuna harekât için hazırlıklar tamamlandı. Hedefte kurulmak istenen terör koridoru var. Amerika'nın himayesindeki PKK/PYD'ye yönelik operasyon her an başlayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'dan Washington'a seslendi. "Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım" dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü de aktaran Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz." vurgusu yaptı.

Türk ordusunun hedefi Fırat'ın doğusundaki Amerikan destekli terör örgütü PKK/PYD...



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Konya'da konuştu. Operasyon için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Harekâtın her an başlayabileceğini söyledi.



Amerika'ya mesaj verdi. PKK'nın işgali altındaki topraklardan terörün kazınacağını belirtti. Erdoğan, PKK'ya tırlarla silah taşıyan Washington yönetimine "yanlış yapıyorsunuz" diye seslendi.



Amerikan Başkanı Donald Trump'a operasyon mesajı telefon görüşmesinde de iletildi.



Erdoğan'ın gündeminde "çözüm süreci" de vardı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Yüksek hızlı tren kazasında sorumlu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabı sorulacak.



Bir kez daha en yüksek oy oranıyla Konya'yı Türkiye de bir numaraya taşıyor muyuz? Önümüzdeki seçimlerde AKP belediyeceliğini zirveye çıkartıyor muyuz?



Sağlıkta Numune Hastanesine 610 yatak ilave eden eski rakamla 148 trilyonluk bir yatırımı hizmete sunuyoruz.



Necmettin Erbakan Üniversitesine 240 trilyonluk bir yatırımla Meram Tıp Fakültesine 155 yatak ilave ettik.



Konya her dönem belediyeceilikte ülkemize örnek olmuş bir şehirdir. Büyükşehir Belediyemizin temin ettiği 180 yeni otobüsü bugün resmen hizmete alıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz yollardan köprülere, spor tesislerinden cadde sokak düzenlemelerine kadar toplam 26 ayrı hizmeti tamamladı. Bunların açılışını yapıyoruz. Meram Belediyemizin 50 trilyonluk yatırımı olan millet bahçemizin açılışını yapıyoruz.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı konumundadır. Kendisini uluslararası düzeyde kabul ettirmiş bir düzeye gelmiştir.



Bir ülkeye bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş olmaz. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.



Biz milletimizi çok sevdik.



Fiili hizmet olarak neredeyse çeyrek asırdır gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Yurt dışı ziyaretlerimizde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi görüyoruz.



Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye devam edeceğiz. Sayın Trump'la konuştuk. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz ABD ile stratejik ortağız gereğini yapmamız lazım. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyun oynamaya kalkanları her seferinde başarısızlığa uğrattık. 20 yıl öncesinn Konyası'nı bir düşünün.



Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayali bile yetişemez.



Gezi dediler sonunda ne oldu? Bu gezicileri derdest ettik.



15 temmuz da ne yaptılar? 16 saat sürdü. Bu 16 saat sonunda bu FETÖ cüleri bu darbecileri milletimize verdiğimiz işaretle derdest ettik mi? Şimdi yargı çerçevesinde bir çoğu ceza çekmekte. Eğer bunun bedelini sormazsak ödetmezsek Allah'a bunun hesabını veremeyiz.



Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki kimi yerleri işgal edenleri güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdüler.



'Çözüm süreci' dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar.



Fatih Portakal'a sert sözler



Portakal mıdır narenciye midir nedir sokağa çağırıyor? Haddini bil haddini. Bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Buldun ekranı. Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimle oyun oynanmaz. Hesabı ağır olur.



Suriyeli mültecilere sahip çıktı



Suriyeliler şöyle böyle diyenler olabilir. Biz üzerimize düşen görevi yapalım.



Sadece söylemekle kalmadık. 3 ayrı operasyonla bunu icra ettik. şinmdi sıra fırat ın doğusuna geldik. bölgedeki terörsitleri himaye edenlere sesleniyorum. yanlış yapıyorsunuz.



Burada Sayın Trump'la da görüştük. Kendileri de olumlu cevabı verdiler. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar suriyedeki toprakları karış karış tarayacağız.



Yaklaşık 500 km lik sınır hattı boyunca özellikle amerikan askerlerine zarar vermeyecek şekilde suriye operasyonlarımıza her an başlayabiliriz. kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. hep diyoruz ya. bir gece ansızın gelebiliriz. bu şifreyi unutmasınlar.



Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'ye düşmanlık edip hele hele silah doğrultupta iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da aynı olacak.



Ne diyor Akif; 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez; toplu vurdu mu yürekler onu top sindiremez'



Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.



Konya 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkıyor musun? Konya bu büyük mücadelende AK Partinin yanında en güçlü şekilde durduğunu gösteriyor musun?