Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Cumhur İttifakı'nı kıskananlar var" diyen Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu hafta içinde görüşebileceğini de söyledi. Askerlik süresinin kısalmasıyla ilgili çalışmalar hakkında da "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı

Yerel Seçimler



"Cumhur ittifakının hasassiyetleri son seçimde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Birbirimizle olan yürüyüşteki hassasiyetlerimizi kıskanan bazı oluşumlar var. Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Cumhur ittifakını bozdurmamakta kararlıyız."



"Belki de bu hafta sayın Bahçeli'yle bir araya gelebiliriz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz. "



"Önümüzde ayrıca zaman var burada YSK'nın seçim takvimi önem arz ediyor. Bizim de kendi takvimimiz var, bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz zaten şu an biz 75 belediyemizi açıkladık. kalanları da şu an ittifakımızın yaptığı çalışmalara göre açıklayacağız. "



Askerlik düzenlemeleri



"Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Şu an birinci derecede bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanımız olmak üzere çalışmalarını yapacaklar sonra bize sunumlarını yapacaklar bu sunum neticesinde de uygundur uygun değildir deyip adımlarımızı atacağız"