Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımız maalesef onlara makam, mevki verilirken her şey iyi güzeldi ama, öyle bir gün geldi ki' sen biraz dinlen, buraya başkasını koyalım' dediğimizde bir bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başkasının trenine bindiler. Bu kader, dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet ederler" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



"TERÖRİSTLERİ İNLERİNE SOKTUKSA SİZLERİN SAYESİNDE"



Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolunda her türlü saldırıya, gizli açık darbe girişimine, kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi yere düşürmedik. Sizler için çalıştık, sizlerden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Türkiye milli menfaatlerini korumada hiç kimseden icazet almıyorsa bu sizin destekleriniz sayesindedir. Bugün Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Türkiye kendi silahlarıyla, mühimmatıyla, asker, polis, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde."



