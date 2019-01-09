Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İZBAN grevini iki taraf anlaşamadığı için ertelediklerini söyledi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlığı yapıldığını söyleyen Erdoğan, naylon poşet uygulamasından geri adım atılmayacağını ifade etti. Bu kapsamda kenevir üretimi yasağının kaldırılacağını da duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu. Erdoğan, İZBAN grevi üzerinden CHP'ye yüklendi.



İZBAN yönetimi ve Devlet Demiryolları ile uzlaşamayan Demiryol-İş Sendikası'nın başlattığı grev siyasilerin karşılıklı suçlamalarıyla 30 gün sürdü. Grev boyunca vatandaşlarla karşı karşıya getirilen İZBAN işçileri, Alsancak Garı'na astıkları grev pankartını Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi indirdi. Erdoğan, bu konuya da değindi.



Erdoğan'ın İZBAN grevi ile başlayan açıklamalarını ekonomi ve enflasyon rakamları takip etti.



Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan naylon poşete ücret uygulması.



Erdoğan, bu kapsamada yasaklanan kenevir üretimine yeniden başlanacağını açıkladı.



2019 yerel seçimlerinde doğru giderken "yatay mimari" uyarısında bulundu Erdoğan.



"Bir savaş balattık"

"750-100 yıl toprak bunu eritemiyor. Buna karşı bir savaş başlattık. Hatırlıyorum anacığım evde file dokurdu File ile gider alışverişi yapar gelirdik. Fileyi öyle hemen atmıyorsun, gerekirse yıkıyorsun tekrar alışverişe gidiyorsun. Atacak olsan bile bunun toprakla bir dostluğu var."



"Kaçacak yeriniz kalmadı"

"Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denilen adamın ne zaman kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek. Elebaşılarınızın bir kısmı sizleri satarak rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri yere kaçtılar ama hepsini de saklandıkları deliklerden bulup birer birer adaletin karşısına çıkartacağız. Cezaevinde olupta hala esip gürleyenlerin durumu mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Korkunun ecele faydası yok" dedi.