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Erdoğan'dan eşine zeytin dalı

Erdoğan kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi.

Erdoğan'dan eşine zeytin dalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan, kürsüde bulunan zeytin dalını alarak protokol sırasında oturan eşi Emine Erdoğan'a verdi. Zeytin dalını alan Emine Erdoğan, Erdoğan'ın elini sıkıntı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kürsüye dönerek konuşmasına başladı.

Kaynak: DHA
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