Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Selahattin Demirtaş için "bedelini ödeyecek" diyen Erdoğan, Fatih Portakal'ın açıklamalarına da "kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu" ifadelerini kullandı. "Burası Paris mi?" diyen Erdoğan, "Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini çok ağır öder" ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdikçe Allah nefes verdiği sürece aynı şekilde bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bundan taviz yok. Tabii Denizli'ye de eli boş gelemezdik. Bugün resmi açılış ı gerçekleştiriyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri hizmete açıyoruz.Kurumlarımızı Belediyelerimizi şehrimize kazandırdıkları bu hizmetler için tebrik ediyorum. Belediyeilik Ak Parti'nin işidir. CHP falan bu işten anlamaz.Ben şunu söylüyorum, CHP demek çöp demektir. CHP demek susuzluk demektir. CHP demek yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık, daha iyi olacak şimdi inşallah. Önümüzde iyi günler var. Kurulduğumuz günden beri cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanların 10 katı hizmetler kazandırdık. Daha göreve geldiğimizde, Aydın Denizli arası çok kötü dediler, ve ben Aydın'da Denizli'de bir söz verdim hemen o zamanki Ulaştırma Bakanımla konuştum. Süratle hemen bunu yapalım. Söz verdik 1 yıl içerisinde Aydın Denizli bölünmüş yolunu yaptık. İşte biz buyuz. Söz veririz yaparız.Zaten Ak Parti demek gençlik demektir. Unutmayın iki tane dev proje dedim, bunlardan biri Millet Bahçeleri. Başlattık mı? Başlattık. Daha 1 ay olmadı İstanbul'da 5 önemli Millet Bahçesi açılışı yaptık ve oralar muhteşem oldu. Bir de millet kıraathaneleri demiştim, şu an muhteşem millet kahveleri açıyoruz. CHP ne dedi? Bu Ak Parti kumarhane açıyor. Çünkü bunların işi gücü okey ıstakasını alacak tuğlaları dizecek. Yaptıkları iş bu, peki kıraathane ney? Okuma yeri. Manasını bilmiyor.Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz gördün mü? Duydun mu? Bak Sİncar'a girdik mi? Girdik. Karacok'a girdik mi? Girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? Yaptı. İftihar etmen lazım. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin, sen onlarla devam et biz milletimizle bu yola devam ediyoruz.Ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Geldik mi? Geldik. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız.Adaletin gereği neyse onun bedelini ödeyecek. Ve bölücü terör örgütünün başı ile ilgili yaptıkları ortada hale bak, hala durdukları yok. PKK'sı PYD'si YPG'si FETÖ'sü bunların hepsi aynı ve bütün bunlarla beraber bunlar, halkımızı böldüler parçaladılar.Kardeşlerim, milletimize göğüslerini gererek ifade edecekleri hiçbir projeleri olmadığı için işi yüzsüzlüğe vurdular. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin başındaki zat, mecliste bütçe görüşmeleri için çıktığı kürsüde hepsi yalan belgeleri sıraladı.Tek parti döneminin faşist uygulamalarını ve ülkemizdeki askeri darbeleri her fırsatta özlemle yâd edenlerin meclis kararına darbe demesi kadar tabi bişey olamaz. Milli irade ve demokrasi bunların fıtratına terstir. CHP darbecilerle beraber. FETÖ'ye terör örgütü diyemeyenler elbette meclis kararına darbe diyecek. Şimdi bak 31 Mart'a da yine terör örgüğtüyle koyun kyouna gidiyorlar. Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve Cumhur İttifakıyla biz seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. Onun için de Cumhur İttifakını oluşturduk ve inşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakının zaferini birlikte yaşayacağız.Türkiye cinayeti işleyenlerin ellerini kollarını sallaya sallaya kaçmasına göz yummuş. Azıcık aklı mantığı izanı vicdanı olan bir insan bu sözleri söylemeye utanır. Olayın en başından en sonuna kadar nasıl gerçekleştiğini defalarca açıkladık. Parlamentoda grup toplantısında tüm dünyaya seslendim. 3 dile yayıon yaptık dünya bunu duysun, ama kulağı var duymuyor. Gözü var görmüyor.Katillerin ülkemizi terk ettikleri saatlerde olayın ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Bu olayın peşini sıkı bir şekilde takip etmeseydik cinayetin de ortaya çıkması mümkün olmayacaktı. Dünyanın tamamının gördüğü ve takdir ettiği bir hususu Bay Kemal görmüyorsa bu da kendi meselesidir. Ülkemizi karalamaya çalışan bu zata milletimiz hak ettiği cevabı 31 Mart'ta bir kez daha verecektir. CHP'nin başındaki zat diğer pek çok mesele gibi burada da aynı şeyi yapıyor. Terör örgütleriyle birlikte oluyor onlara sıcak mesajlar gönderiyor. Biz bunlar karşısında terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da Cudi'de aralık vermedn devam ettiriyoruz.Bunlar gazetecilik faaliyeti için cezaevinde değil. Bunlar gazeteciliği bırakıp terör örgütleriyle beraber olanlar. Mesleğini gazeteci olarak belirleyenlerin bir kısmının terör örgütleriyle ilişkileri bir kısmının da adi suçlar yüzünden cezaevinde olduğunu görüyoruz.Nerede Türkiye'ye karşı özellikle bir girişim varsa CHP orada. Milli çıkarlarımıza yönelik bir sabotaj varsa CHP orada. İşte Fransa'da sarı yelekliler var, CHP orada, PKK orada. Ne diyorlar Gezi Olayları. Gezi olaylarında Bay Kemal nerede onlar orada..Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya? Bir tanesi TV ekranından kendini bilmez haddini bilmez edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Yargı buna gereken cevabı verecektir buna inanıyorum. Burası Paris mi? Sen ne yapıyorsun? 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olayalra girişenler bunun bedelini öder.