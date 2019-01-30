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Erdoğan'dan Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tartışılan Fazıl Say konseriyle ilgili konuştu. Tepkileri eleştiren Erdoğan, "Konserde müzik ziyafeti yaşadık" ifadelerini kullandı. Gündeminde sinema sektörü temsilcileri ile buluşması da vardı.

Erdoğan'dan Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Mülki İdare Amirleri Buluşması'nda konuştu.

Gündeminde öne çıkan konu "Sanat" üzerine konuşmaları oldu.

Erdoğan, Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" konserine katılması üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı, Fazıl Say konserinde "müzik ziyafeti yaşadığını" söyledi.

Erdoğan, Say'dan "gurur duyduğunu" da sözlerine ekledi.

Sinema sektörü temsilcileri ile buluşmasına da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Beştepedeki buluşmaya Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Yılmaz Erdoğan, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Demet Akbağ ve Elif Dağdeviren'in yanı sıra çok sayıda isim katılmıştı. Basına kapalı görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fazıl say #erdoğan
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