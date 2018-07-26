Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olması toplumun bütün kesimlerinde olumlu olarak karşılanırken Selçuk'un yardımcıları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teyzesinin oğlu İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı. İbrahim Er kimdir?

Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alan isimler belli olmaya başladı. Atamalar hala devam ediyor.



Son atamalara göre, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu İbrahim Er getirildi. Erdoğan'ın kuzeni olan İbrahim Er, daha önce eğitim alanında her aşamada görev almış bir eğitimci olduğu görünüyor.



İbrahim Er Kimdir?



25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er’in Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim ER Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.



İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim ER evli ve iki çocuk babasıdır.