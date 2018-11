Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisi AKP'nin grup toplantısında konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



3 Kasım tarihi ile AK Parti iktidarının 16.yılını geride bıraktık, 17.yılına girdik. Ortaya çıkan manzara çok tarihi bir değişime işaret ediyor. Bu dönemin en önemli özelliği, milletin kararına saygının tesis edilmiş olmasıdır.



16 yılda 14 seçimde milletimizin karşısında çıktık ve hamdolsun her seferinde durmak yok yola devam mesajını aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız hizmetlerin kısa bir teveccühünü yaptığımızda bu mesajın sebebini daha iyi anlıyoruz.



Eğitim davası bu ülkenin ve milletin asırlardır tartıştığı konuştuğu üzerinde durduğu ama bir türlü sonuç alamadığı bir meseledir. Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan bu yıl itibariyle 10 milyardan 120,2 milyar liraya çıkararak bütçede ilk sıraya aldık. Derslik sayısı 288 bin ilave 575 bine, öğretmen sayısını 620 bin ilave ile 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Size gerçekleri anlatıyorum. Sizlere havadan sudan konuşmuyorum. Öğrencilik yıllarımızda 70-75 lik sınıflarda biz okuduk. Ve ülkemin genelinde de 100 kişilik sınıflar olduğunu da biliyorduk. Ama hamdolsun şimdi ortalamamız 30 civarında. Biz teksir kağıtlarıyla okuduk. Gençlerimiz bunu bilmez.



Üniversiteyi Iğdır'daki, Kars'taki, Hakkari'deki öğrencilerimizin ayağına götürdük.Sayıyı 75 üniversiteden 206'ya çıkardık.



Almanya'nın nüfusu 82 milyon civarında, 3 milyon üniversiteli olduğunu söylediler, bizim 7 milyon 600 bin üniversiteli öğrencimiz var, nitelik olarak o seviyede olmayabiliriz ama 5-10 yıl sonra o seviyeyi aşacağız.



Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor, evladım sen krediye de müracaat etsen faiz uygulaması yok, inanın bay Kemal'e bunları sorsan bilmez, haberi yok.



Sağlık ülkemizde en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi altında kalmayan kimse yok.

Sağlık birimlerimizi tomografisinden mr'ına, diyalizinden röntgenine kadar en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımız 618 idi. Biz bunu 5000'e çıkarttık. Geçmişte çürük ambulanslara bizi mahkum etmişlerdi. Biz damdan düştük bay Kemal? Ama hamdolsun şimdi sağlıkta kimseyi kapıdan çevirme durumu yok, herkese müdahale yapılıyor. Sadece emekli, sigortalı yok. Artık vakıf üniversiteler de anlaşmalı ise bu hizmeti veriyor.



Geçmişte darbecilerin, vesayet güçlerinin altında en çok zarar gören kurumların başında adalet sistemimiz geliyor. Temel kanunlarımızı günün ihtiyaçlarına uyacak şekilde baştan sona yeniledik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında olmaya devam ediyor. Türkiye terör örgütleryiel, çetelerle, uyuşturucu tacirleriyle tarihinin en başarılı mücadelelerini bizim zamanımızda yapmıştır.

Sadece 2016 Temmuz'undan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta 1092 terörist etkisiz hale getirildi.Organize suç çetelerine yapılan baskınlarda 33 bine yakın kişi yakalanmıştır.



Ulaştırmaya gelince AK Parti'nin en başarılı olduğu alanlardan biri. Yüzlerce dev eseri ülkemize biz kazandırdık biz. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan yüksek hızlı tren hatlarıyla donatmaya başladık. Bursa, Yozgat, Sivas, Kayseri, Osmaniye, Mersin hatları da birkaç sene sonra devreye girecek. Ayrıca çok sayıda hızlı tren hattı ile ilgili etüt ve proje çalışmaları devam ediyor. Havayollarında kat ettiğimiz mesafe iftihar meselelerimizden biridir. CHP zihniyeti siz ne yaptınız? Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısı 60 idi, şimdi 316 oldu, yurt dışı destinasyonlarda Türkiye bir numara. Bay Kemal çalışyıoruz, üretiyoruz. Daha çok çalışacağız. Kıskansan da, patlasan da çalışacağız.



Beyefendi Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır diyor, sen bizim nice kutlamamıza katılmadın, sen çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürüdün, senin hayatın meşru olmayan yollarda geçti. Biz o gün 10 bin vatandaşımızla birlikte Cumhuriyet bayramımızı kutladık. Senin nasibin yok nasibin.



IMF'e geldiğimiz zaman 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı? Yok.



Tarım kesimine verdiğimiz destek önemli.



Büyük baş hayvan varlığımız 9,9 milyon adetten 16 milyon adedin üzerine, küçük baş hayvan varlığımız ise 32 milyon adetten 44 milyon adedin üzerine çıktı. İnşaAllah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Bütün bunlara rağmen hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse orada cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balanse edebiliriz. Çünkü vatandaşımıza ucuz et, kıyması, kuş başısı bunu yedirmekte kararlıyız. Ve zaman zaman da bunu yapıyoruz.



Orman varlığımızı 1.5 milyar dolar artırarak nadir ülkelerin arasına girdik.



Enerjide kurulu gücümüzü yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megavata yükselttik. Bu bir devrimdir. Nüfusumuzun yüzde 80'ini doğalgaz kullanabilir hale getirdik.



Yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım ödemelerini bu yıl itibarıyla 28 milyar liraya yükselttik.



Ülkemizdeki siyaset anlayışı maalesef Türkiye'nin geldiği seviye ile orantılı gelişmemiştir. Ana muhalet partisinin kifayetsiz, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin handikapıdır. İnsan tat ve heyecan verecek bir rakip görmek istiyor. Hiç olmayan birşeyi saatlerce ballandıra ballandıra anlatmak ne demektir? Biz bilmiyoruz. Sorunu çözecek birini bulur bu işi bir neticeye bağlarlar herhalde. Bu zatın yalanlarını dolanlarını ortaya dökmekten, mahkemede yüzleşip tazminat almaktan ben yoruldum artık.



Elbette hedefimiz mali seçimlerimizin oy oranının üzerinde bir orana yükselmektir. 31 Mart gecesinde inşaAllah zaferimizi kutlayacağız.



Şahsım milletim adına Ampute Milli Takımımızı kutluyoruz.



Kader kaza imanımızın gereğidir. Adana İl Başkanlığımızı yapmış kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu ve milletvekili arkadaşlarımız, parti sözcümüz hep birlikte Adana'dalar. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşaAllah.

Değerli kardeşimiz Abdullah Tivnikli de Rahmeti Rahmana kavuştu. Onu da ebedi aleme uğurlayacağız. Onu da Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın.