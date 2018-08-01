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Erdoğan'dan idam açıklaması: Yakındır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz parlamentoya geldiği zaman onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bu yaptıkları katliam ile bununun bedelini aynen ödemek durumundalar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındı" dedi.

Erdoğan'dan idam açıklaması: Yakındır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin Sivas'taki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, terörle mücadaleye değinerek, "Bunların inine girdik, girmeye devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz  son terörsit kalıncaya kadar devam edecek. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz Parlamentoya geldiği zaman, Parlementodan geçtiği anda onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bu yaptıkları katliam ile bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır" dedi. 

Kaynak: DHA
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