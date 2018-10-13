Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de Soçi mutabakatıyla elde edilen başarıyı değerlendirdi "Tüm dünya bizi kutladı" dedi. FETÖ mesajları da veren Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri de vardı...

Erdoğan'ın konuşmaları özetle şöyle:



Bay Kemal ne diyor? hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş sağlık bakanlığı talimat vermiş, artık ameliyat yapılmayacakmış. Hala kendi SSK Genel Müdürü olduğu dönemde sanıyor. Artık böyle bir Türkiye yok. Bu ülkenin evlatları onun döneminde hastanelerde süründü. Ölüleri rehin aldı. Bir röntgen için 8 ay sonraya gün verilirdi.



Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin hayatın bu. Akşam yalan sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. 5 buçuk ay sonra Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevap verilecek. Artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak.



Kahraman askerlerimiz sınırlarımız ötesinde başarı üstüne başarı kazanıyor. İdlib konusunda tüm dünya bizi kutladı Ana Muhalefet bir söz etti mi? Sözde Adalet Yürüyüşü yaptı. Koluna girenlerin hepsi terörist.



Türk Milleti'ni hiç tanımadıkları için %25'in üzerinde bir oy alamıyorlar. Buradan sesleniyorum, eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp belediye başkan adayı yapacak olan çıkarsa, bilsinler ki kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi işleteceğiz. Bu milletin parasını belediyeye verelim de sonra bu para Kandil'e gitsin. Yok öyle bir şey. Bitti o.



Bunlar milletimizden bir şamar daha yiyecekler.



İş Bankası'nda Gazi Mustafa Kemal'in hissesi olarak %28 olan hissesini Atatürk alsın da CHP kullansın diye yapmadı. CHP'nin 4 üyesiyle bunun kontrolüne bir zemin hazırladık. Biz meclise bu konuyu AK Parti olarak getiriyoruz. MHP'de sağolsun desteğini açıkladı. Bu hissenni Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devrini sağlamış olacağız.