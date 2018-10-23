Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesini bugün telefonla aradı.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve cinayetin aydınlatılması için gereken herşeyin yapılacağını vurguladı.



Gazetecinin oğlu Abdullah Kaşıkçı ve aile bireyleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine de sabır ve metanet dilediği kaydedildi.



Suudi Kralı ile Veliahtı, öldürülen Kaşıkçı'nın ailesini ağırladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesini ağırladığını duyurdu.

Kral Selman, geçimişte kraliyetle çok yakın ilişki içinde olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Sahl Ahmed ile oğlu Salah'ı Riyad'daki el Yamama Sarayı'nda kabul etti.Kral'ın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle buluşmasında, olaya karışanlar hep kendi adamları çıkan ve suikast emrini veren kişi olmakla itham edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) da hazır bulundu.

Kral ile Veliaht, Kaşıkçı ailesi üyeleriyle tek tek el sıkışıp en derin taziyelerini sundu.