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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhine iki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık tazminat davası açtı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki farklı yerde yaptığı konuşmalarda kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım 2017'de TBMM'de yaptığı basın açıklaması ve 24 Kasım 2107'de CHP'nin Eskişehir il kongresinde yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretler ettiğini" bu nedenle hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtıkları bilgisini paylaştı. 

Aydın şu açıklamayı yaptı:

İfade özgürlüğünün sınırlarından biri de başkalarının onur, şeref ve saygınlığıdır.

Bu evrensel ilkeyi Sayın Kılıçdaroğlu’na öğretene kadar hukuk mücadelemiz sürecek

Bu çerçevede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kılıçdaroğlu aleyhine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #kılıçdaroğlu #tazminat davası
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