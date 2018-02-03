Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Erdoğan, "Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla?" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresinde konuştu.



Erdoğan, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla? YPG terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla" çağrısı yaptı.



Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:



İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.



Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız.



Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor. Mücadele amansız olunca size karşı beslenen husumette ona göre oluyor.



Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.



Bugün Zeytin Dalı Operasyonunu yürüten mehmetlerimiz aslanlarımız var. Aslanlar sahada, çakallar kaçıyor.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: YİĞİTSEN AÇIKLA



Birisi çıkıyor diyor ki, PYD terör örgütü değildir. Zaten senin PKK'dan ne farkın var ki! Zaten bunlar PKK'dan aldıkları destekle meclise girdiler. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum, korkaklar zafer anıtı dikemezler. Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla? YPG terör örgütü müdür eğer yiğitsen açıkla. Ama bunlar terör örgütünün meclisteki destekçileri ile kol kola.



Türkiye şu anda bölgesinde ve dünyada küresel bir güç olarak yükseliyor. Almanya'da terör örgütünün paçavralarını boyunlarına sararak parlamentoya girdiler. Bunu nasıl yapabilirsiniz?



AVRUPA PARLAMENTOSU'NA SERT TEPKİ



Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.



Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek.



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