Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında konuşuyor

Koltuğunu riske atmamak için cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemedi. Konu yalana iftiraya gelince aslan kesilir. Kendisine karşı açtığımız davaların kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok.



Can çıkar huy çıkmaz misali hangi yola başvurursak vuralım bu zatı gerçek bir demokrat gibi siyaset yapmaya ikna edemedik. CHP'nin başındaki zatın öve öve bitiremediği gezi olaylarında duvarlara ne zulüm 1453'te başladı sloganı yazılmıştı.



Bu ülkenin cumhurbaşkanını bira içmeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır.



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