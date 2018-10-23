Uluslararası kamuoyu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığındaki Suudi heyet, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlardan hesap sorulacağını duyurdu. Erdoğan ve Suudi Kralının açıklamalarına tepkiler de var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arapça ve İngilizce simültane tercüme edilerek yaptığı açıklamanın ardından uluslararası kamuoyundan açıklamalar gelmeye başladı.



İlk açıklama Kral Selman başkanlığında toplanan Suudi kabinesinden geldi.



Açıklamada "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara her kim olurlarsa olsun, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.



Öte yandan ‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, Riyad'da geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde başladı.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih burda yaptığı konuşmada, ülkesinin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bir krizin içinde olduğunu söyledi. Bakan, 'yaşananları hiç kimsenin savunamayacağını' sözlerine ekledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında resmi ve doğrulanmış bilgiler üzerinden hareket edilmesi gerektiğini belirtirken Londra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepkiliydi.



İngiltere Başbakanı Theresa May, sözcüsü aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklamasına yanıt verdi.May'in sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamalarının soruları yanıtlamaktan uzak olduğunu söyledi.





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