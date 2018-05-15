Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ayrı ayrı telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile birer telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri yönelik saldırıları ele alındı.



Liderler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin fikir teatisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi yapmıştı.