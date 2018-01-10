Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzbinlerce kamu çalışanını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kaymakamların, altında çalışanlardan daha az maaş aldığını belirten Erdoğan "Denge kurulacak" dedi. Adalet Şurası'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise "Meclis'e yeni bir reform paketi getireceklerini" söyledi.

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