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Erdoğan'dan maaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzbinlerce kamu çalışanını ilgilendiren bir açıklama yaptı. Kaymakamların, altında çalışanlardan daha az maaş aldığını belirten Erdoğan "Denge kurulacak" dedi. Adalet Şurası'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise "Meclis'e yeni bir reform paketi getireceklerini" söyledi.

Erdoğan'dan maaş açıklaması
Peş peşe "özeleştiriler" yaptı.

Beştepe'de önce Adalet Şurası'nda konuştu ardından kaymakamlara seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 

Adalet Şurası'ndaki ifadeleriyse oldukça çarpıcıydı. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi UYAP'ı FETÖ'nün ele geçirdiğini söyledi.

Gündeminde Amerika'daki dava da vardı Erdoğan'ın.

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım da kürsüye çıktı. Yeni yargı paketinin Meclis'e taşınacağını açıkladı.



ulusal.com.tr
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