Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.





Maduro'ya düzenlenen saldırıya ilişkin 6 gözaltı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



