Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Kızılcahamam Kampı'nda konuştu. Dövizdeki dalgalanla ile ilgili "2 ayda kontrol altına aldık" derken, Batman'daki terör saldırısı ile ilgili de "8 şehidimiz var, karşılığını 800 olarak alacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın kampta şöyle konuştu:



Toplantımızın ülkemiz mileltimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Ak Parti artık çok büyük bir ailedir.



Biz gönlüne giremediğimizve oyunu alamadığımız her vatandaşımızıbir kayıp olarak gören ve onu kazanmayı kendine şiar edinen bir partiyiz. İlk günden itibaren bu davaya emek vermiş herkes için Ak Parti kendi öz evladı gibidir. Artık 17 yaşını geride bırakmış bir delikanlı olan Ak Parti'nin daha uzun yıllar milletimize hizmet etmesini diliyoruz. Bu yüzden bayrağı hep gençlere devertmenin çabası içindeyiz.



16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimiz ile aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.



Bizim milletimize yalnızca vefa değil, aynı zamanda can borcumuz da var.



Dövizdeki dalgalanma



Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ay olmadan büyük ölçüde kontrol altına aldık. Bunu söylemekle sorumluluktan kaçmıyoruz. Bu yapğtığımız durum tespitidir. Ekonomide eksiklerimiz sorunlarımız elbette var. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Kısa bir zamanda bu işi toparladık ve yolumuza devam ediyoruz. Döviz kuru ile hiçbir işi olmayan bir çok sektörde fiyat artışı olduğuna dair yoğun şikayetler alıyoruz. Milletimizi fırsatçılarınm insafına terk etmeyeceğiz bunu böyle bilsinler. Bu fırsatçılarla mücadele edecek ve gereken yaptırımları uygulayacağız.



Türkiye'de ekonomik kriz yok, manipülasyon var.



Batman'daki hain saldırı



8 şehidimize şahsım milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum. Biz şuna inanıyoruz ki bu topraklar şehit kanı ile yoğurulmuştur. Hep söyledik, bir ölür bin diriliriz. 8 şehidimiz var, o teröristler bilsinler ki bunun bedelini en az 800'le ödeyecekler. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu millete bunların gücü asla yetmeyecektir.



McKinsey tartışması



"(McKinsey) Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz."