Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası ile Halkbank'ın Moldova'da şube açacağını duyurdu. Resmi ziyaret için Moldova'da bulunan Cumhurbaşkanı, FETÖ ile mücadele mesajı verdi. Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu da vizesiz seyahat müjdesi verdi...

Moldova ve Türkiye arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı, işbirliği mesajları verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Moldova'dan Ziraat Bankası ve Halkbank ile ilgili önemli bir haber verdi.



İki bankanın Moldova'da çalışma başlattığını söyleyen Erdoğan, atılan adımın Moldova halkı için önemine dikkat çekti.



Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetlerini aktardı, uyarılar yaptı.



Diğer yandan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi'nden de iki ülke arasında "kimlikle seyahat" yapılabilmesiyle ilgili açıklama geldi.



"Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreç tamamlamış oldu. İki ülkenin iş insanları ve turistler kimlikle seyahat edecek. Böylelikle iki ülke arasındaki engelleri kaldırıyoruz"



ulusal.com.tr