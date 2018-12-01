Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu vahşi cinayetin tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir." dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle;



İstanbul Havalimanı

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri liderlerle paylaştık. G-20 ülkeleri arasında iklim konusunda gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz. Eğitim konusu G-20 tarihinde ilk kez gündeme gelmiştir. Bizler de Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik.



Suriye'nin kuzeyine operasyon

Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız.



Yemen sorunu

Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor.

Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır.



Kaşıkçı cinayeti

Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır. Bu olayı asla siyasi bir mesele olarak görmedik. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir ve öyle de kalacaktır. Suudi yetkililer suçluları bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcı elindeki bilgileri bizimle paylaşmadı. Kimdir bu yerel işbirlikçi? Bunu bize açıklayacaksınız. Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var.



Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Türkiye hem kendi hakkını hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu korumaya kararlıdır. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.



Trump ile görüşme

ABD ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklığa dayalı olduğunu biliyorsunuz. Görüşmede iki stratejik ortak olarak Kuzey Suriye'de devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. İdlib'i ve Münbiç'i değerlendirdik. ETÖ'nün elebaşıyla ilgili de konuştuk, umutluyum.Halkbank konusunu da görüştük.



Putin ile görüşme

Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi. Bu işin tamamına yönelik kararın alınmasını talep ettik. Umut ediyorum ki bu yönde kararlar alınır. Şu anda Rusya'dan yaklaşık 5 milyon 700 bin turist Türkiye'ye gelmiş vaziyette. Yıl sonu itibarıyla 6 milyonu aşabilir. Rus halkının Türkiye'ye turist olarak bakışı çok farklı çok sevecen bir bakışı var. Türkiye halkının da Rus halkına turizm açısından da olsa misafirperverliği söz konusu. Rusya ile belirlediğimiz ticaret hacmi çok ileri, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi belirledik. Sayın Putin'in de ifadesiyle 'Niye olmasın?' Bu hedefe hızla ilerliyoruz.



"Sorkırım" yalanı

Türkiye'ye kimse Ermenilere karşı soykırım uygulamıştır diyemez. Şu anda Türkiye'de ne kadar Ermeni yaşıyor biliyor musunuz? 100 bin.

