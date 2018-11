Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan S-400 konusuna ilişkin; 2019 sonuna doğru Rusya S-400 teslimatını yapacak. Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires’te gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin’e gitti.



Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Buenos Aires'e gitti.



Bu arada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de başka bir uçakla Arjantin'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için yapacağı Arjantin seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacaklarını belirterek, "Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında, G20 Zirvesi'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'yı kapsayacak Latin Amerika ziyaretlerinin olacağını aktardı.



G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının, çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, yıl içerisinde bakanlar düzeyinde 12 toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma yapıldığını söyledi.



Erdoğan, Türkiye'nin bu faaliyetlere aktif olarak katıldığını, görüşlerinin G20 ortaklarıyla paylaşıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız."



Paraguay ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018'de Paraguay'ın başkenti Asuncion'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz."



Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ziyaretlerinin son bölümünde Paraguay'ın ardından Venezuela'ya geçeceklerini aktardı.

Bu ziyaretin Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilki teşkil edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Venezuela Cumhurbaşkanı, malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde farklı vesilelerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu görüşmeler siyasi ve ekonomik ilişkilerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Ziyaretimiz sırasında da ikili ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriyle taşımak için atılması gereken adımları ele alacağız. Bu ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yapılan MGK'nın ardından açıklanan bildiride Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve bunun karşısında meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanmıştı. Şimdi gidiyorsunuz, bugün telefon görüşmesi de yapmıştınız, Sayın Trump ile ikili görüşmeniz olacak. Bu görüşmede bu konu da ele alınacak mı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii bugün bizim Sayın Putin ile yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada da bir ara buluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Poroşenko ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin ile Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız. Yine aynı şekilde Trump ile yapacağımız görüşmede de bu konuları ele alacağız."

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"İdlib'i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova'daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkanları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşin bir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump'la inşallah Arjantin'de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıca girme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin'de daha teferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin'de Sayın Trump'la da bu konuları görüşeceğiz."



S-400 alımı

Bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 satışıyla ilgili bir açıklama yaptı, dolarla olmadığını ifade etti. Alım, satımının ABD dolarına takılmayacağının altını çizdi. Dolar ile olmadıysa ne ile oldu? Ruble veya Türk Lirası ile mi oldu? Nasıl ortak bir karar alındı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu işe başladığımızda bizim sürekli ilke bazında bir tezimiz vardı. O da şuydu; yerli para ile bu alım satımları yapalım diye. Dolayısıyla işin nihai noktada, bunun Ruble, TL olup olmayacağı noktasında aramızda bir mutabakat var. Fakat Merkez Bankalarımızın nihai çalışması henüz noktalanmış değil diye biliyorum. Zaten yaklaşık bir yılımız var. İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibariyle de bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli, milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır."

Basın toplantısında Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.