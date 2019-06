Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğani Tacikistan dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi. S-400 alımında ve F-35 konusunda Türkiye'nin tavrının değişmeyeceğini belirten Erdoğan, Fransa'nın Doğa Akdeniz'e ilişkin tehditkar açıklamalarına da yanıt verdi.

Tacikistan'da Asya Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurda döndü.



Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan S-400 konusunda Türkiye'nin aynı çizgide ilerleyeceğini belirtti.



S-400'DEN GERİM ADIM YOK

S-400’den taviz vermeyeceğiz. Her zaman söylüyorum; Burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Karşı taraftan Rusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz



Amerika'nın F-35 kozuna karşı da kararlı duruş devam edecek. Erdoğan, G 20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini hatırlattı.



ABD'YE F 35 TEPKİSİ

F-35 konusunda da söyleyeceğim şeyler aynı. Üzerimize düşeni hep yaptık. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken, karşımızdaki de görevini yerine getirecek. Sayın Trump ile irtibatımızı kurarız, orada da konuları telefon diplomasisi ile çözmeye çalışırız.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz açıklamaları da soruldu... Fransa'nın Dopu Akdeniz'de söz sahibi olmadığına dikkat çekti Erdoğan.



FRANSA'YA DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz’de söz söyleme hakkı olanlar konuşabilir. Fransa’nın Doğu Akdeniz’de söz söyleme hakkı nereden çıktı? O kendine göre gelin güvey oluyor. Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan, İngiltere garantör ülke. Bu ülkeler bir şey söylerse anlarım. Fransa’nın ne işi var burada



Erdoğan, Asya Zirvesi'ni de değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmelerinde İdlib konusunun gündeme gelmediğini söyledi.





