Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin'e yönelik sloganlara, "Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz." yanıtını verdi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 1951 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de partisinin il kongresinde konuştu.



Erdoğan, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1951 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Erdoğan şunları söyledi:



"Vatanımız, ezanımız, bağımsızlığımız için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen tüm Osmaniyeli yiğitlere rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Osmaniye 2015'ten bu yana terörle mücadelede, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızda tam 38 şehit verdi.



"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1951 OLDU"



Şimdi son rakamı aldım, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1951 oldu.



Bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacak, şehitlerimizi söylüyorum. Bu vatanı ite kopuğa teslim etmeyeceğiz. Alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son terörist imha edilene kadar terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdüreceğiz.



Buradan Osmaniye'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi yolluyorum. Osmaniye'ye teşekkür ediyorum. Salonun dışında en az buranın 3 misli Osmaniyeli kardeşim var. Onları selamlamadan geçemezdik, onlara da selamımızı verdik. Biz sizi çok özlemiştik. Anlaşılan sizler de bizi çok özlediniz. Osmaniyeli aşık ne diyor?



('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) O an geldiği anda, askeri literatür ne diyor? Sefer görev emri. Önce ben sonra da sizler birlikte yürüyeceksiniz.



Bir ittifakın temellerini attık. Meclis'e gönderildi. 2019 bizim için bir ittifak yılı olacak. Temennim şudur; Ya Rab. bu birlikteliğimizi daim eyle. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. Bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir döneminde tohumlarını atıyor. Bu atılan tohumlar ümmetin, milletin güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız için, şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.



Sayın Bahçeli olmak üzere, tabii ki bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde bir örnek olacaktır ve ilk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile bizim bu şekilde davranma imkanımız yok.



Bizim Kızıl Elmamız var. Görev alsın almasın davamıza gönül vermiş herkesten 2019'a kadar koşturmasını bekliyorum. Buradan ak kadroya soruyorum. 2019 için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?



Son 15 yılda Osmaniye'ye yaptığımız yatırım 7.5 katrilyon lira.



ESAD AÇIKLAMASI



Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var.



Türkiye demek, sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm mazlum ve mağdurlara umut olan ülke demektir. 780 bin kilometre kareye sığdırılamayacak kadar büyük bir ülke demektir. Biz 18 milyon kareden 780 bin kilometre kareye indik. Biz buyduk.



Birileri hala Türkiye'ye kendi dar ideolojilerinin kalıpları ile bakıyor. Bunlar da her yeri başlarını gömdükleri kendi kısır dünyalarından sanıyorlar. Bugün Türkiye'nin rızasını, menfaatini gözetmeyen hiçbir projenin bölgemizde uygulanma şansı yoktur. Ölümüne gideceğiz, bunun çaresi yok. Ülkemizin bekasına halel getirecek bir adımın atılmasına kesinlikle izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi çevreleme teşebbüslerine ilk darbeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile vurduk. Şu anda orada 140 bin insan tekrar topraklarına döndü. Afrin'i de aynı yapalım diyoruz. Tekrar Afrinliler dönsün."



ERDOĞAN, OSMANİYE'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan şunları belirtti:



"Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed'den talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931'e ulaştı. Bu millet zilletten doğmadı, illetten doğmadı.



"TÜNELLERİ SİZ YAPTIRDINIZ VE TÜNELLERLE ORALARDA YAŞAM İMKANLARINI HAZIRLADINIZ"



Dün Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken gördünüz değil mi? Askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile, tüm komandoları ile üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F*16'larımızla uçuyoruz. İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar. O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız ve bu tünellerle oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp de Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.



Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelecekler söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız.



Çıkmışlar, "Sivilleri öldürmeyin". Kim sivilleri öldürüyor?



Kardeşlerim, benim sizden bir isteğim var. Rabia.



İTTİFAK AÇIKLAMASI



İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız."



