Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Avlar'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün akşam merhumenin babası Ahmet Avlar ile telefonla görüştü.



Elim olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, aileye metanet ve sabır diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, masum insanların canına kasteden terör örgütüyle kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini belirtti.