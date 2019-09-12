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Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü

GÜNDEM 12.09.2019, 23:57
Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDiyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi. 

Kaynak: AA
#diyarbakır #kulp #pkk #tayyip erdoğan
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