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Erdoğan'dan skandal mektuba sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 170’i aşkın ismin Zeytin Dalı Harekâtı’nın son bulması talebiyle vekillere mektup yazmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'dan skandal mektuba sert tepki

Sözde aydınlara “Terör örgütü sivilleri katlederken siz neredeydiniz?” diye soran Erdoğan’ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın son bulmasını talep eden 170’i aşkın isme bu sözlerle tepki gösterdi.

AKP Çorum 6’ıncı Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun “Siz bir delikli namlu yapmazsanız teröristlerin karşısında ne yaparsınız?.” sözlerine değindi.

Erdoğan Çorum kongresinin ardından Amasya’da partisinin kongresinde konuştu. Şehit sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi, Türk Ordusu’nun Afrin’deki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nı teröristlerden temizlediğini belirtti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #zeytin dalı harekatı
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