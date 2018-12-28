Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Münbiç'teki gelişmelere ilişkin "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklama yaparak Münbiç'teki gelişmeleri değerlendirdi.



"Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz." diyen Erdoğan, "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."



"Moskova ziyareti olabilir"



Erdoğan, "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor." dedi.



Pakistan'ın FETÖ kararı



Erdoğan, FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz."



"Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum"



İmamoğlu'nun randevu talebini de değerlendiren Erdoğan, "Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak." dedi.