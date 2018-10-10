Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra gözaltına alınan ve 1 ay sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi çaya davet ettiği belirtildi.

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrencinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çaya davet edildiği belirtildi.



Milliyet'ten Talat Atilla'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi.



Talat Atilla'nın yazısı şöyle:

"İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım. 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay daveti gitmiş.

Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik…

Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan'ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı…

Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir! Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say'a telefonla taziyede de bulunmuştu."