Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikasının satılacağı iddiası için "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"na katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Erdoğan, "Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir." diye konuştu.



"Türkiye hepsine inat üretmeye devam ediyor"

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Ne dediler, 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"Bu ülke dimdik ayaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir."



"Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir"

Katar'ın yaşanılan her türlü sıkıntıda Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız."



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir."



"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Türkiye'nin, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır." dedi.



"Savunma sanayi gücümüz yüzde 68'e ulaştı"

Türkiye'nin savunma sanayi gücünün daha da artacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız."



"Kenevir ekim sürecini yeniden başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenevir ekim sürecinin yeniden başlatılacağını anımsatarak, "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız." diye konuştu.



"Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranımız yüzde 35'e düştü"

Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının düştüğünü vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."



Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar."



"Tank Palet fabrikasının satılması söz konusu değil"

Tank Palet fabrikasının satılacağı iddialarını da yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir."







