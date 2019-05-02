Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yeni bir "Türkiye ittifakı" açıklaması daha geldi. Türkiye ittifakını Cumhur ittifakının alternatifi olarak gösterenleri "Fitneci" olmakla suçlayan Erdoğan'ın "Terör örgütüyle el ele olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar" ifadeleri dikkat çekti.

"Fitneciler" dedi, Cumhur ittifakının alternatif olmadığını söyledi. HDP üzerinden CHP'ye mesaj gönderdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu. "Türkiye ittifakı" çıkışına değinen Erdoğan açıklamasının çarpıtıldığı mesajını verdi, "fitne" suçlamasında bulundu.



15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından yapılan Yenikapı mitingini hatırlatan Erdoğan bazı isimlerin zorla mitinge geldiğini savundu. İsim vermedi ama CHP'ye işaret etti.



HDP'nin büyükşehirlerde seçime girmediğini hatırlatan Erdoğan, kiminle ittifak kurdun diye sordu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de önceki gün Türkiye ittifakına ilişkin açıklama yapmıştı. Bahçeli "Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem kapımız örtüktür" ifadelerini kullanmıştı.







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