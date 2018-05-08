CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Diğer adaylardan randevu alarak görüşme yapmak istiyorum.' açıklamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muharrem İnce ile görüşme noktasında bir sıkıntımız yok. Henüz gün belli değil.' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.



CHP'nin adayı, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye bir dizi eleştiri yönelten Erdoğan, "CHP Genel Başkanı seçilemeyen bir ismi, Cumhurbaşkanlığı için önerdiler" dedi. Erdoğan, İnce'yi "gariban" olarak niteledi.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Diğer adaylardan randevu alarak görüşme yapmak istiyorum." açıklamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem İnce ile görüşme noktasında bir sıkıntımız yok. Henüz gün belli değil." dedi.





Ayrıntılar gelecek...





