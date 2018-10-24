Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başakanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.

Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile toplantı yaptı.



Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AKP'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.



Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.