Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarın Meclis'e sunacağı af tasarısına yeşil ışık yaktı. New York'a hareketi öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan "Arkadaşlarımızla gerekli çalışmaları yaparlar, atılabilecek adım varsa üzerinde durulur" dedi.

Genel seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nda çatlağa neden olan af konusunda ittifakın büyük abisi AKP kanadından yeni bir açıklama geldi.



Açıklamayı yapan isim en yetkili kişi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu.



Erdoğan bir süredir tartışmaya neden olan af konusunda yeşil ışık yaktı. İttifak ortağı Bahçeli'ye "olabilir" mesajı gönderdi.



Erdoğan af konusundaki görüşünü de yineledi.



Aynı soru Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a da soruldu. Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Yıldırım af sorusu kaşısında konumunu hatırlattı, yorum yapmaktan kaçındı.



ulusal.com.tr