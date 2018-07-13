Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası veriyor.

Erdoğan 'Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyet'nin son Başbakanı Yıldırım ortaya koyduğu çabalarla gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Ülkemize yaptıkları için kendisine vefa borcumuzun bir neticesidir. Meclis başkanlığı sürecinde kensine muvaffakiyetler diliyorum...Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Siyaset yolculuğu sizinle aynı hedeflere kitlenen yol arkadaşlarıyla mümkündür. Dostluk en çokta kader ve keder ortaklığıdır. Binali beyle 40 yıllık dostluğumuz perçinlenmiştir.'



Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçilme sürecinde çalışan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yemin etmesiyle birlikte Türkiye'nin "Son Başbakanı" olarak tarihe geçen Yıldırım, dün de TBMM Başkanı seçilmişti.



4 Temmuz'da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 'Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme' yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmişti.



MADALYA VERİLEN BAZI İSİMLER



Devlet Şeref Madalyası ilk olarak 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya verildi. 28 Ağustos 1998'deki törende madalyayı Karadayı'ya, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel taktı. Devlet Şeref Madalyası verilen ikinci isim Demirel oldu. Süleyman Demirel'in madalyası, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmasından bir ay sonra, 16 Haziran 2000'de düzenlenen törenle halefi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verildi. Bir diğer madalya, 2002 yılında, Bülent Ecevit hükümetinin teklifi, Cumhurbaşkanı Sezer'in tevcihiyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresi dolan Orgeneral Hüseyin Kıvrıoğlu'na verildi. Devlet Şeref Madalyası sahibi dördüncü isim ise Kuzey Kıbrıs 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş oldu. Denktaş'ın madalyasını 6 Temmuz 2005'te düzenlenen törenle Sezer takdim etti.



Devlet Şeref Madalyası'nın yasal düzenlemesi 1983 yılında yapılmasına rağmen, 1998'e kadar kimseye verilmemişti.



MADALYAYI ERDOĞAN VERECEK



Madalya töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı açıklandı. 4 Temmuz’da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme’ yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

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