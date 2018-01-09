AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine destek açıklaması yapan MHP’ye teşekkür etti "Birlikte yapmamız gereken çok şey var" dedi. Desteğini bir adım daha ileriye götüren MHP Genel Başkanı Bahçeli ise “2019’dan sonraki beş yıl için ittifakın gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı. Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider yarın saat 16’da bir araya gelecek.

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Bahçeli destek açıklaması yaptı. Erdoğan ittifaka göz kırptı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2019’da Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından siyaset gündemi hareketlendi. Önce Bahçeli, ardından Erdoğan konuştu. İki lider de grup toplantılarında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrını bir kez daha yineledi.



AKP lideri Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi, “ittifakı daha ileriye götüreceğiz” mesajı verdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de desteğini bir adım daha ileriye götürdü.



Karşılıklı açıklamaların ardından iki liderin 10 Aralık’ta Beştepe’de buluşacağı açıklandı.



İki liderin grup toplantılarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e tepki göstermesi de dikkat çekti.





ulusal.com.tr