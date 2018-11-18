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Erdoğan Diyanet İşleri Başkanını savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ederek büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sahip çıktı. Erdoğan "Diyanet işleri başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğini" söyledi.

Erdoğan Diyanet İşleri Başkanını savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkilere rağmen Diyanet İşler Başkanı'na sahip çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği törende konuştu Erdoğan. 

Diyânet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunması ile ilgili gelen tepkilere yanıt verdi.

Erdoğan, 10 Kasım'dan önceki Cuma hutbesinde tek kelime Atatürk'ten bahsetmeyen ve Kurtuluş Savaşı ve büyük zaferle ilgili "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Mısıroğlu'na bu sözlerle sahip çıktı.

Ali Erbaş'ın arkasında duran bir diğer isim de AKP Sözcüsü Ömer Çelik olmuştu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #diyanet #Ali Erbaş
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