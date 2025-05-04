Erdoğan: Dünya İsrail’den büyüktür, ticareti bu yüzden kestik

“Dostumun düşmanı, aynı şekilde bize de düşmanlık yapıyor” ifadeleriyle İsrail’in adımlarını dikkatle izlediklerini belirtti.

İsrail’in başkent Şam dahil Suriye’nin birçok noktasına düzenlediği hava saldırılarını “barış ve huzuru tehdit eden” adımlar olarak nitelendiren Erdoğan, “Biz niçin İsrail’le tüm ticari ilişkileri kestik? Çünkü onların dost bildiklerimize düşman olduğunu görüyoruz. Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Malta açıklarında Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiye yapılan İsrail saldırısını da sert sözlerle kınadı. “Dünya İsrail’den büyüktür” vurgusuyla uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Kıbrıs mesajı: “İki halk, iki devlet gerçeği artık kabul edilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda ise adada adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm çağrısı yaptı. “Artık Ada’da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğinin idrak edilmesi gerekiyor. Kıbrıs Türkü’nün bağımsız devleti KKTC’ye desteğimiz bakidir” dedi.

Rum başpiskoposun Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamalarına da değinen Erdoğan, tarihî hatırlatarak "Gerilimi artırmak yerine yapıcı ve birleştirici dil kullanılmalı" uyarısında bulundu.

CHP’ye eleştiri: “Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor”

Gündemindeki bir diğer başlık ise CHP’deki iç tartışmalar ve adaylık süreciydi. Erdoğan, CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki belirsizliğe atıfla “Herkes kendi hesabında, bir başkasının kuyusunu kazıyor. Ciddi ve kararlı bir yapıları yok” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, CHP’li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün trafik polislerinin üzerine sürülmesine de değinen Erdoğan, “Bu artık siyasetin değil, yargının konusudur” ifadelerini kullandı.