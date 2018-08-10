Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bayburt'taki mitinginde döviz operasyonuna karşı sert konuştu. İsim vermeden Amerika'ya seslendi. "İlişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir" dedi. Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili taviz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "kimseye eyvallahımız yok" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, vatandaşların dolar, avro ve altınları liraya çevirmesini istedi.

Bayburt'ta isim vermeden Amerika'ya karşı çok sert konuştu. "Türkiye'nin egemenlik haklarından taviz isteyenlere eyvallahımız olmaz" dedi. Faiz lobisine de seslendi.



ABD merkezli döviz operasyonuna karşı Bayburt'taki mitinginde konuştu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Saldırıların amacının başka olduğuna dikkat çekti. Krizin suni olduğunu söyledi.



İsim vermedi ama döviz operasyonun arkasındaki Amerika'yı işaret etti Erdoğan. Aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir tespiti yaptı.



15 Temmuz'da Meclisin bombalanması ile yaşananların aynı olduğunu söyledi Erdoğan. "Türkiye'nin egemenlik haklarından taviz isteyenlere eyvallahımız olmaz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı, İran’dan Rusya’ya Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar alternatif ilişkilerin kurulduğunu söyledi. Her türlü senaryonun boşa çıkarılacağını vurguladı.



Tüm hazırlıklar yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz lobisine de seslendi. "Boşuna heveslenmesinler, dolar bizim yolumuzu kesemez" dedi.



Türkiye'nin ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara yastık altı çağrısı yaptı.



ulusal.com.tr