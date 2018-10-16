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Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" için Meclis'e sunduğu kanun teklifine tepki gösterdi. "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz" diyen Erdoğan'ın karşı çıktığı bir diğer konu ise MHP'nin af teklifi oldu. Erdoğan, MHP'nin teklifinin değiştirilmesi için kurmaylarına talimat verdiğini söyledi.

Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapattı

MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlar teklifine tepki gösterdi. Af teklifinin revizyonu için ise kurmaylarına talimat verdi.

Cumhur ittifakında af dışında yeni tartışma konusu emeklilikte yaşa takılanlar oldu. MHP, prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan milyonlarca kişi için Meclis'e bir kanun teklifi verdi. CHP ve İyi Parti'nin de destek verdiği MHP'nin teklifine AKP'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken emekliliği uygun görmediklerini söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi halinde devlet bütçesine zararı olacağını savundu.

Erdoğan, Hakim ve Savcılar için düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada ise bu kez Devlet Bahçeli'nin ısrar ettiği af teklifini tepki gösterdi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #recep tayyip erdoğan
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