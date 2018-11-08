Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik günü toplantısında konuştu. "Biz ağaç kesen değil diken bir iktidar olduk" diyen Erdoğan, TOKİ kapsamında 387 bin ev inşaa edildiğini söyledi. İmar Barışı ile ilgili de konuşan Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere göz yumulmadığını ifade etti.

Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık. Diken olduk. Bay Kemal çıkmış okul yapmaktan bahsediyor. O senin işin deği. Ne kadar öğretmen atadık bunları anlatıyoruz, kulağı duymuyor. Bu bizim işimiz. Geldiğimizden bu yana 70-75 sınıflarda öğrenci ortalaması varken bu sayı 30a düştü. Nerelerden nereye geldik. Ama bunu ona ya kimse anlatmıyor, ya da anlatıyorlar işine gelmiyor.



Yalan bunun en büyük sermayesi. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorsalar hiç düşünmeden cevap veririm "Bay Kemal"



Buhara Semerkant Tebriz Bağdat Şam Kurtuva gibi medeniyetimizin sembol şehirlerine baktığımızda cetlerimiz, inşaa etmiyorlar ibadet ediyorlardı. Tasavvuruna uygun şekilde insan merkezli mekanlar görürüz orada. Ağacıyla çiçeğiyle susuyla ormanıyla bu çerçeveden ayrılmaz bir parçasıdır.



Sahip olduğumuz kadim mirasın hala farkında olmadığımızı düşünüyorum. Şehirlerimize yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. İşte bu ekip genciyle kadınıyla erkeğiyle daha çok çalışacak. İnşallah bu kararlılığınızla 31 Mart'tan da çok büyük bir başarıyla çıkacağız.



Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. Ak parti olarak iktidara geldiğimizde çevre şehir ve kültür konusunda da sorunlu bir ülke bulduk . Hemen kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. Milletim başını sokacak ev bulamıyordu TOKİ ile 837 bin ev inşaa ederek özel sektörde de örnek olab bir şehircilik hamlesi başlattık.



Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz.



İktidarımız döneminde 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Topraklarımızın erozyonla sulara karışıp gitmesinin önüne geçiyoruz. Mersin'den Kıbrıs'a döşediğimiz su hattı projesi, kendi hattında dünyada tektir.



Ak Parti'nin icraat listesi gerçekten çok uzun. Genel Merkezimizin ilgili birimleri bunları sizlere sunacaktır. Her icraatımız milletimizin gönlüne nakış nakış işlenecektir. Milletimizin nereden nereye geldiğini gençlerimiz ve kadınlarımız iyi bilmeli ki hedeflerimizin nereye geldiğini görebilsin.



Projelerde arkadaşlarımıza diyoruz ki "millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanesi koyalım" Üniversilerimizin olduğu yerlerde millet kıraathanelerini yaygınlaştıralım. Çayı simidi keki hepsi olsun. Ben millet kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. Zikir-fikir meselesi.



Ben milletime güveniyorum. Milletime inanıyorum. Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadı yine bırakmayacak ben buna inanıyorum.



ulusal.com.tr