Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'de yaşlılara verilen önemin batı ülkelerinde başka bir örneği olmadığını söyleyen Erdoğan, "yaşlılara evde bakıma kadar yapıyoruz" dedi. Adalet herkese hakkını vermektir diyen Erdoğan, "erkekle kadın 100 metreyi koşsunlar, adalet olur mu?" ifadelerini kullandı.

Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullnaıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin son 200 yılında her konuda olduğu gibi kadın hakları meselesinde de savrulmalar yaşadık.Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına sultan benzetmesi yapan, onlara güleryüz göstermeyi tavsiye eden bir medeniyetin böyle bir referansı olamaz. KADEM kuruluşundan bugüne vakfımızda emeği geçen herkesi bir kez daha şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar Ak parti'nin en byük başarılarından biri de kadına çocuğa ytaşlıya engelliye velhasıl dezavantajlı diye tabir ettiğimiz kesimlere özel önem vermesidir. Şahsen siyasetin hangi kademesinde söz sahibi olmuşsam orada kadınlarla birlikte yürümekten onur duydum. Siyasette hanım kardeşlerimizin neler başarabileceklerinin en yakın şahidiyim. Bügün TBMM'de 53'ü ak partili olmak üzere 104 kadın milletvekili bulunuyor. Mimarlarımızın ve avukatlarımızın %44'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın oranı öğretmenlerde %56'yı bankacılarda ise %51'i buluyor. Toplam kamu istihdamında kadın oranı %38'e yaklaşıyor. Çalışma hayatındaki 9 milyon 122 bin kadınımız ülkemizin gücüne güç katmıştır. Kadınlara sadece iş hayatında adalet sağlamakla kalmadık, kadına yönelik her türlü şiddeti de cezalandırma yoluna gittik.Batı'da bugün bizim yaşlılara verdiğimiz önemi veren başka bir ülke yoktur. Evde bakımına kadar biz bunları yapıyoruz. Şu anda bizim yaşlılarımızla ilgili uygulamalarımız dünyanın hiç bir yerinde yok.Adalet herkese hakkını vermek demektir. Burada da yanlış hareket etmeyelim. Büyükle küçüğü aynı terazide tartamazsınız, güçlü ve zayıfı aynı yarışa sokamazsınız. Hadi eşitiz, erkekle bayan 100 metreyi koşsunlar, bu adalet olur mu? Kadın kadınla koşar erkek erkekle koşar yaradılışa uygun olan budur. Her şey yerli yerine koymazsak, zulüm yoluna girmiş oluruz. Erkeği ve kadını aynı kefeye koyarak adil davranmış olmayız. Dünyanın hiç bir yerinde kadınla erkeği eşit tutarak elde edilmiş bir adalet yoktur.