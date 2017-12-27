Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusundaki hatalı tutumunu devam ettiren bir açıklama yaptı. Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD'yi "vatan haini" ilan eden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a "terörist" dedi.



Amerikan askerlerini ablukaya alan, bölgedeki terörle mücadelede önemli rol oynayan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı sert sözlerle eleştirdi.



Afrika turundaki son durağı Arap Baharı sürecinde fitilin ateşlendiği Tunus oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.



Erdoğan Kudüs mesajını bu kez Tunus'tan verdi.



Bir yandan Suriye'deki terör örgütleri diğer yandan Amerika ve İsrail'in Kudüs'ü işgal girişimi... Ortadoğu'da tansiyon yüksek... Başbakan Binali Yıldırım da Erdoğan Afrika'dayken Körfez'e gitti. Suudi Arabistan'da Kralı Selman ile görüştü.



Irka Sarayı'ndaki basına kapalı toplantı 1 saat sürdü. Görüşmede, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı. Körfez'in ve Ortadoğu'nun kritik ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verilen önemin altı çizildi.





ulusal.com.tr