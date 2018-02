Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(FETÖ) Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barrow'u 2016'nın Aralık ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Erdoğan, Gambiya'nın son demokratik tecrübesinin, tüm Afrika kıtasında örnek teşkil edeceğine olan inancını dile getirdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "İş birliğimizin her alanda geliştirme yönündeki bu iradenin güçlenerek devamı bu işin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.



"Banjul'da açılacak TİKA ofisimize büyük önem atfediyoruz"

Ekonomik ve ticari ilişkilerin ahdi altyapısını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde bu zeminin bize verdiği imkanları değerlendireceğiz. Bu bakımdan Banjul'da açılacak TİKA ofisimize büyük önem atfediyoruz. TİKA bugüne kadar, sağlık, hayvancılık, tarım, güvenlik gibi alanlarda Gambiya'da birçok projeyi hayata geçirdi. İnşallah ofisin faaliyete geçmesiyle bu desteklerimiz daha da artacak. Gambiya'nın en önemli ihtiyaçlarından nitelikli insan kaynağı noktasında da kardeşlerimize yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye burslarıyla her yıl onlarca genç Gambiyalı'nın Türkiye'de eğitim-öğretim aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Halihazırda 120 Gambiyalı öğrenci tarım, mühendislik, ziraat, tıp, ekonomi eğitim gibi alanlarda lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim görüyor. Bunun yanında Türk özel sektörünü, Gambiya ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için de teşvik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Barrow da Türk iş adamlarına güçlü destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'da iş adamlarımızla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirdi. İnşallah yakında bu çalışmaların yansımalarını sahada da göreceğimize inanıyorum."



"FETÖ, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir"

Gambiya'nın, FETÖ ile mücadeleye en kararlı desteği veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olduğunu hatırlattı. Erdoğan, bu nedenle Gambiya Hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır." dedi.



Birçok ülkede FETÖ okullarının Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktaran Erdoğan, Banjul'da da 2017 yılı eylül ayında Türk Maarif Vakfı İlköğretim Okulu'nun faaliyete geçtiğini söyledi. Erdoğan, Gambiya Hükümeti'ne okula verdikleri destekten dolayı şükranlarını ifade etti.



İki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını anımsatan Erdoğan, "Bu anlaşmanın iş birliğimizin gelişmesine sağlayacağı katkının bütünüyle iki ülke halkının kül türel yakınlaşmasını da perçinleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.



Erdoğan, Afrika ortaklık politikası çerçevesinde kıta genelindeki hadiselerin yakından takip edildiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2005 yılından itibaren -ki 2005 yılını Afrika yılı olarak ilan etmiştik- o günden bugüne Afrika ile olan ilişkilerimiz giderek güçleniyor ve 12 büyükelçiliğe sahip olduğumuz Afrika'da şu anda 41 büyükelçiliğimiz olduğunu düşünürsek, bunun süratle tüm Afrika ülkelerine sirayet ettiğini göreceğiz. Türkiye, birçok uluslararası platformda Afrika'nın sesi oluyor ve olmaya da devam edecek. İnsani yardımların yanında Afrika ülkelerine kapasite inşası ve sosyal kalkınma projeleriyle de destek veriyoruz."



"Yeni bağımlılık modellerinin oluşturulmasına sıcak bakmıyoruz"

İstanbul'da düzenlenen 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın her açıdan çok faydalı geçtiği anlatan Erdoğan, "Ayrıca 2018 yılının Afrika Birliği ile stratejik ortaklığımızın 10. yıl dönümüne denk gelmesiyle bu konferans ayrı bir önem taşımıştır. Afrika ortaklık politikamızın temel ilkesi, Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmesidir. Kıta ülkelerine yönelik sergilenen o kibirli, müdahaleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Ekonomik ilişkiler bağlamında ise yeni bağımlılık modellerinin oluşturulmasına da sıcak bakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıtayla iş birliğimizin önü, karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan anlayışıdır. Bunun dışındaki yaklaşımların bizim nazarımızda hiçbir karşılığı yoktur." diyen Erdoğan, gelecek yüzyılın Afrika'nın olacağını belirtti.



Erdoğan, Türkiye'nin bu vizyonla Gambiya başta olmak üzere Afrika ülkeleriyle iş birliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu vurgulayarak, yapılacak Batı Afrika ziyaretinin bu iradenin en güçlü nişanesi olacağını dile getirdi.



Türkiye'nin Gambiya ile ilişkinin sadece ikili düzeyde olmadığını ve uluslararası platformlarda da sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkelerinin ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde Gambiya halef selef olacağımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir dönem başkanlığını bizden sonra üstlenecektir. Biz, emaneti emin ellere teslim edeceğimiz için memnuniyet duyuyoruz. İnşallah, kendilerine her türlü yardım ve desteği sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'u ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Ziyaretin ülkelerimiz ve bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow'dan, Gambiya'ya selam ve sevgilerini iletmesini istedi.



Basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Guelleh'in huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.