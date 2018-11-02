Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya gidecek. "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenecek törenlere katılacak olan Erdoğan, ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'yı ziyaret edecek.



1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.



Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.



ulusal.com.tr