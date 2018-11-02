banner997
Ağaoğlu: Hayal ürünü olarak kaleme alınan...
Ağaoğlu: Hayal ürünü olarak kaleme alınan...
Yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera
Yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera
Atmaca seri üretime geçiyor
Atmaca seri üretime geçiyor
Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Erdoğan Fransa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya gidecek. "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenecek törenlere katılacak olan Erdoğan, ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşecek.

Erdoğan Fransa'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'yı ziyaret edecek.

1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Törenlere ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

Ziyaretinde ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'na da katılacak Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #fransa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.